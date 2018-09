Sporting/Eleições: Fernando Tavares Pereira defende que é preciso "arrumar a casa"

Por Lusa | 15:11

O candidato à presidência do Sporting Fernando Tavares Pereira defendeu hoje que é preciso trabalhar em equipa para "arrumar a casa" e unir o clube, assegurando que, caso perca as eleições, não será oposição ao vencedor.

"Estou aqui para ganhar eleições. Mas se não ganhar, também não vou dificultar a vida a outra pessoa que ganhe. O Sporting hoje precisa de todos. E isto hoje é uma grande lição: seis candidatos chegaram ao fim, com muito rigor, com muita responsabilidade, com muito civismo e, portanto, o Sporting, nestas eleições, é que saiu vencedor, com o apoio de todas as candidaturas", afirmou aos jornalistas o candidato da lista G.

Contudo, e após votar, Tavares Pereira ressalvou que, caso seja o próximo presidente, o clube ganhará mais vezes.