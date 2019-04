Sri Lanka/Ataques: 39 turistas de várias nacionalidades estão entre os mortos

Por Lusa | 13:11

O ministro do Turismo do Sri Lanka, John Amaratunga, anunciou hoje que 39 turistas de várias nacionalidades foram mortos no domingo de Páscoa nos atentados em igrejas e hotéis no país, enquanto outros 28 ficaram feridos.

Amaratunga afirmou que o seu ministério está a trabalhar de perto com o Ministério dos Negócios Estrangeiros cingalês e missões diplomáticas locais para "garantir que as formalidades relativas às vítimas sejam resolvidas o mais rápido possível".

"O Governo já ofereceu assistência a todas as vítimas, aos lugares de culto danificados e aos hotéis afetados pelos ataques de domingo", referiu ainda o ministro.