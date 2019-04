Sri Lanka/Atentados: Igrejas fecham e católicos assistem a missa pela televisão

Por Lusa | 04:36

Os católicos do Sri Lanka assistiram hoje pela televisão à missa, já que as igrejas do país estão encerradas com receio que se repitam ataques como os de domingo de Páscoa, há uma semana, nos quais morreram 250 pessoas.

O cardeal Malcolm Ranjith, arcebispo de Colombo, celebrou uma homilia antes de membros do clero se reunirem numa pequena capela na sua residência em Colombo - uma medida extraordinária motivada pelo medo que ainda se vive nesta nação de 21 milhões de pessoas.

A Embaixada dos EUA em Colombo alertara contra a participação este fim de semana em qualquer serviço num local de culto.