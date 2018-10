Standard Bank estima recessão de 0,9% em Angola este ano

Por Lusa | 08:37

O departamento de pesquisa económica do banco Standard reviu em baixa a previsão de crescimento para Angola, antecipando agora uma recessão de 0,9% este ano, que compara com a previsão anterior de expansão económica de 1,2%.

"O baixo desempenho do setor do petróleo continua a ser um problema para a economia, com a produção petrolífera em baixa, investimento abaixo do potencial e condições de operação desafiantes, apesar dos preços do petróleo estarem mais favoráveis desde o princípio do ano", escrevem os analistas.

No mais recente relatório sobre as economias da África subsaariana, enviado aos investidores e a que a Lusa teve acesso, os analistas deste banco, um dos maiores a operar no continente africano, escrevem que, "por isso, a previsão de crescimento da economia foi revista em baixa para este ano, de um crescimento de 1,2% para uma contração de 0,9%".