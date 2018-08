Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sturaro reforça Sporting mas só daqui a dois meses

Médio chega cedido pela Juventus.

20:54

O médio Sturaro foi oficializado como reforço do Sporting, mas a verdade é que só vai poder dar o seu contributo daqui a dois meses.



Tal como consta na nota publicada no site oficial dos verdes e brancos, neste momento o italiano encontra-se lesionado e previsão é que só regresse em outubro . O entendimento com a Juventus prevê que o jogador, de 25 anos, recupe em Turim e só depois seja opção para José Peseiro.



Sturaro, recorde-se, chega por empréstimo da Juventus e, à partida, vem fechar o meio-campo da equipa de José Peseiro.