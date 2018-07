Sub-19 recebidos em ombros e com os olhos postos no Mundial

Por Lusa | 30.07.18

A seleção portuguesa de sub-19 foi hoje recebida em festa no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, vinda da Finlândia, após a conquista do campeonato Europeu, com o triunfo diante da Itália, por 4-3, após prolongamento.

Cerca de duas centenas de pessoas aguardaram pela chegada dos campeões europeus de sub-19, cujo o voo aterrou pelas 21:20, tendo os jogadores saído quase uma hora depois.

João Filipe 'Jota', jogador do Benfica, foi o primeiro a falar. Com a alegria que era esperada, o autor de dois golos diante da 'squadra azzurra' considerou a conquista deste troféu um sonho tornado realidade e que projeta bem alto o nome de Portugal.