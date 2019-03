Novo artista aproveitará o projeto musical de nove anos e as mesmas bailarinas do homem que está desaparecido desde novembro.

Por F.G. | 01:49

O substituto de Zé do Pipo vai chamar-se Manel do Barril e aproveitará as bailarinas que acompanhavam o cantor, desaparecido em Peniche em novembro do ano passado, dando continuidade a um projeto musical de nove anos que atingiu grande popularidade.