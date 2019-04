Sudão: Chefe do Conselho Militar de Transição demite-se e nomeia sucessor

Por Lusa | 12.04.19

O chefe do Conselho Militar de Transição do Sudão, que dirigia o país desde a destituição na quinta-feira do Presidente Omar al-Bashir, anunciou hoje a sua demissão e o seu sucessor.

Awad Ibn Ouf nomeou como seu sucessor o general Abdel Fattah al-Burhan Abdelrahmane.

Ibn Ouf anunciou a sua demissão num discurso dirigido à nação que foi transmitido pela televisão estatal, numa altura em que os sudaneses se manifestam diariamente em frente ao quartel-general do Exército em Cartum para reclamar a transição do poder com personalidades civis.