Sugestões para desfrutar de um café enquanto lê um livro

Roteiro por espaços que conciliam o prazer da leitura, as conversas, os pratos e as bebidas.

Refúgio junto à Sé de Lisboa

Corria o ano de 2003 quando duas cidadãs austríacas decidiram abrir um espaço junto à Sé, em Lisboa, que reunisse sabores e livros. Quando se colocou a questão do nome, o ‘pois’ que tanto ouviam na boca dos portugueses cativou.

E assim nasceu o Pois, Café, erguido onde outrora funcionou um armazém de especiarias.





O ambiente é acolhedor, num ambiente rústico. Disponíveis estão jornais, revistas e livros em diversas línguas. Podem ser lidos no café, promove-se a troca de obras. Quanto a sabores, à semana há um prato do dia entre os 9 e os 11 euros e também um menu a 9,50. Atenção também aos ‘brunchs’.



Morada: Rua São João da Praça, 93

Horário: Terça-domingo, 10h00 às 23h00; À segunda das 12h00 às 23h00

Contacto: 218 862 497





Vista exclusiva para ler, beber e apoiar

Com uma vista sublime para o Mosteiro de Santa Clara-a-Velha e para a Universidade de Coimbra, o Galeria Bar é um espaço diferente no qual as várias salas disponíveis são frequentes exposições. É um bar-galeria que tem como objetivo aproximar a arte do cidadão. Aberto desde 1993, é uma referência. O espaço disponibiliza uma livraria, que também é um projeto solidário. Quem quiser, pode passar os olhos pelos vários autores enquanto bebe um café, um chá ou uma cerveja, mas também pode levar o livro para casa. É sugerida a doação de cinco euros por livro, valor que será entregue a organizações que trabalham em prol da sociedade. O projeto designa- -se ‘Bem Comum’.



Morada: Rua António Augusto Gonçalves, 67, Santa Clara.

Horário: Domingo-quinta das 14h00 às 02h00; Sexta e sábado das 14h00 às 03h00.

Contacto: 239 441 657



No coração da boémia

na ementa sobressaem os petiscos, as sobremesas, vinhos, cocktails e chás. Mas, também, livros, muitos livros. Romances, poesia, História de Portugal, Filosofia. O Menina e Moça, na rua Cor de Rosa, em Lisboa, aberto há pouco mais de um ano, é um misto de café e livraria. Numa casa em que o nome foi inspirado na obra de Bernardim Ribeiro, ao mesmo tempo que pisca o olho ao fado interpretado por Carlos do Carmo, destaque na ementa para a Tábua d’O Guardador de Rebanhos (queijos portugueses e compota) a 8,50 euros, a Tábua Menina e Moça, a 4,5 euros ou tostas de abacate a 4,10 euros. E muitos cocktails, a 6 e 7 euros, com as bebidas da lusofonia a dominarem.



Morada: R. Nova do Carvalho

Horário: Segunda-quinta, 12h00 às 02h00; sexta e sábado 12h00 às 03h00; domingo, 17h00 às 02h00.

Contacto: 218 272 331



Desenhos e sabores

este é um bar-livraria especializado em banda desenhada e aberto desde 2015 pela vontade de um casal de italianos, Elisa e Max. O seu nome, Tasca Mastai, é uma homenagem ao ilustrador Roberto Mastai, desaparecido em 2013. Está localizado no Bairro Alto, em Lisboa, e no espaço, que também funciona como galeria de arte dedicada à ilustração, sobressaem, quanto a sabores, as bruschettas, desde a Toscana à Italiana, passando pela Alfacinha, com preços entre os 5 e os 7 euros. Quanto a bebidas, os focos iluminam o spritz, bebida que nasceu no norte de Itália, resultado de influências alemãs. Perante a escassez de vinho, as tropas misturavam com água e licor o pouco que tinham, para conseguirem uma maior quantidade.



Morada: Rua da Rosa, 14

Horário: 13h00 às 00h00. Encerra à segunda

Contacto: 213 420 235



Esquina de cultura

O café Candelabro abriu no final de 2009 no espaço onde em tempos houve um alfarrabista. Localizado na esquina da rua da Conceição com o largo Mompilher, este café, bar e livraria funciona num ambiente acolhedor. Nas montras há livros e revistas antigas e os responsáveis estão sempre interessados em adquirir livros usados, especialmente sobre fotografia, cinema, teatro e artes plásticas. Também procuram fotografias e postais, novos e antigos. Alguns dos livros que fazem parte do espaço podem ser usados para consulta ou para venda.

O chão aos quadrados salta à vista de quem visita o espaço - onde podem ser degustadas tostas e outras iguarias. O espaço é ideal para relaxar após um longo dia de trabalho.



Morada: Rua da Conceição, 3

Horário: Segunda - sexta, das 10h30 às 02h00. Sábado e domingo abre às 16h00.



Louças e ilustrações

O alambique mais parece uma casa particular. Além de ser um espaço acolhedor e vintage, em que se encontra todo o género de artigos de decoração para venda, principalmente louças portuguesas, este café, localizado no Porto, funciona também como livraria e galeria de exposições - havendo uma diferente todos os meses. Por aqui há uma variada seleção de livros dos mais diversos temas - a maioria sobre ilustração -, mas também de filosofia, arte e infantis.



Em 2017, o Alambique foi distinguido com o prémio de livraria com melhor ambiente pela Associação Portuguesa de Editores e Livreiros. Por aqui não falta o café, os sumos naturais, assim como uns deliciosos biscoitos, as tartes merengadas de limão e os brownies.



Morada: Rua Formosa, 214

Horário: Terça-domingo, das 10h00 às 19h00.

Contacto: 223 346 277



Muitas letras e uma refeição

No café Bar faces, no centro da cidade de Viseu, cruzam-se e concentram-se vários tipos de cultura e de gastronomia. Ali, num espaço partilhado com uma livraria, pode comer refeições ligeiras e, ao mesmo tempo, ler um livro ou mesmo tocar viola.



Morada: Rua Formosa, 93 3500-135 Viseu

Horário: 09h00-02h00. Fecha aos domingos

Contacto: 912 345 973



Livros e produtos biológicos

A pracinha está situada no coração de beja, em plena praça da República, Com a gerência de Patrícia Santos e de Ricardo Caseiro, desde outubro o espaço mistura livros com artesanato, cafetaria e produtos biológicos, que podem ser adquiridos na mercearia. Há hortícolas, aromáticas, leite, desidratados, azeite e vinho. E pode aprender mais sobre os métodos de produção em agricultura biológica. Basta ir à estante, pegar num dos livros sobre o tema e ler calmamente enquanto saboreia um café ou um infusão ou se decide por uma das tapas de queijos alentejano ou por enchidos. Mas há mais. Há livros sobre poesia, culinária, enciclopédias, astrologia e também sobre a cidade de Beja. Poderá ainda ser surpreendido por uma exposição.



Morada: Praça da República, 9, Beja

Horário: todos os dias das 8h30 às 20h00

Contacto: 938 105 414



Este é um roteiro por espaços singulares, perfeitos para quem gosta de se perder entre leituras ao mesmo tempo que toma um café ou aprecia uma refeição. Combinam vertentes de bar e livraria, por aqui pode escolher-se o que se bebe e come, também aquilo que se lê. Desde prosa a poesia, revistas, jornais e banda desenhada.Autores nacionais e estrangeiros, publicações para agradar aos públicos mais diversos. Em comum a todos os espaços está o amor pelas letras e o prazer de bem servir aqueles que transpõem as portas e entram num outro mundo.