11:24

A modelo Bar Rafaeli declarou-se ao duque de Cambridge durante a última noite, numa festa em Israel.

Depois de se encontrar com o príncipe William durante uma festa organizada por David Quarrey’s, embaixador britânico em Tel Aviv, Bar Refaeli, de 33 anos, mostrou-se encantada com o herdeiro ao trono do Reino Unido.



