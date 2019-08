Supertaça: Árbitro Nuno Almeida apita jogo que decide primeiro troféu da época

O árbitro Nuno Almeida, do Algarve, foi hoje nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para dirigir a Supertaça, que oporá, no domingo, o Benfica, campeão nacional, ao Sporting, detentor da Taça de Portugal.

Em declarações à FPF, o árbitro algarvio, de 44 anos, admitiu ter ficado "extasiado de alegria e de motivação" com a nomeação, que classificou como "um momento alto" para o qual trabalhou "durante 25 anos de carreira".

Nuno Almeida garantiu que encara o encontro, agendado para as 20:45, no Estádio do Algarve, "com a dedicação e preparação" com que aborda todos os encontros, mas admitiu que o facto de ser um jogo que vale um título lhe dá uma importância acrescida.