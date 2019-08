Supertaça: Caio Lucas e André Almeida ausentes dos convocados do Benfica

O extremo brasileiro Caio Lucas, lesionado, e o defesa André Almeida ficaram hoje fora dos convocados do Benfica para o encontro da Supertaça de futebol, frente ao Sporting, num lote que conta com o reforço Carlos Vinícius.

Apesar de já estar a treinar sem limitações, André Almeida, que não jogou qualquer particular, está sem ritmo, enquanto Caio Lucas padece de um "estiramento na região posterior da coxa esquerda", segundo o boletim clínico dos 'encarnados'.

No Estádio do Algarve, no domingo, também não vão estar David Tavares, Jhonder Cádiz e Gedson Fernandes, todos por lesão, e ainda Svilar, Conti, Fejsa e Zivkovic, por opção.