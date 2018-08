Por Lusa | 21:11

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou hoje que haverá recurso a uma quarta substituição na Supertaça, caso FC Porto e Desportivo das Aves venham a disputar prolongamento, no sábado, em Aveiro.

O organismo esclarece ainda que a mesma regra se aplica em toda a época 2018/19 para a Taça de Portugal, dando assim cumprimento às atuais Leis do Jogo aprovadas pelo International Football Association Board (IFAB), bem como de acordo com todas as normas emanadas pela FIFA.

