Supertufão obriga a ativar plano de evacuação e a cancelar quase 150 voos em Macau

Por Lusa | 14:58

A aproximação do supertufão Mangkhut obrigou hoje ao cancelamento de cerca de 150 voos e à ativação do plano de evacuação das zonas baixas de Macau, depois de ter sido emitido o aviso vermelho relativo a inundações.

A lista dos voos cancelados até domingo foi publicada hoje na página da Internet do Aeroporto Internacional de Macau e o aviso vermelho de "storm surge" (maré de tempestade) foi emitido pelas 21:00 (14:00 em Lisboa).

As autoridades informaram que as inundações representam uma grande ameaça para Macau e podem afetar diretamente pelo menos mais de duas mil pessoas, estando prevista uma subida das águas entre 1,5 e 2,5 metros na zona do Porto Interior, na parte oeste da península.