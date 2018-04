Supremo do Brasil ordena a libertação de aliados de Temer suspeitos de corrupção

Por Lusa | 02:31

O Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil ordenou hoje a libertação de três aliados do presidente Michel Temer, detidos na quinta-feira no âmbito da Operação Skala, uma investigação sobre corrupção portuária.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso acatou a proposta feita pela Procuradoria-Geral da República (PGR), que no sábado tinha solicitado a revogação da prisão dos três aliados do presidente Michel Temer.

Entre os detidos, que deverão ser libertados nas próximas horas, está o advogado José Yunes, ex-assesor do Presidente, que abandonou o cargo em 2016, na sequência do escândalo Lava Jato. Os outros aliados do Presidente Temer são o ex-coronel da Polícia Militar João Baptista Filho, e o ex-ministro da Agricultura Wagner Rossi.