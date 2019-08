Supremo tailandês confirma pena de morte de birmaneses por homicídio de casal britânico

O Supremo Tribunal da Tailândia confirmou hoje as sentenças de morte de dois imigrantes birmaneses acusados do homicídio de um casal de turistas britânico, numa turística ilha do sul da Tailândia em 2014.

"O tribunal confirma os vereditos proferidos em primeira instância e no recurso", declarou o juiz, citado por agências internacionais.

Em 14 de dezembro de 2015, Zaw Lin e Win Zaw Tun foram condenados, em primeira instância, por violarem e matarem Hannah Witheridge, de 23 anos, e David Miller, de 24, cujos corpos foram encontrados numa praia na ilha tailandesa de Koh Tao, em setembro de 2014.