Supremo Tribunal de Myanmar rejeita recurso de jornalistas da Reuters

Por Lusa | 04:55

O Supremo Tribunal de Myanmar rejeitou hoje o recurso dos dois jornalistas da agência de notícias Reuters e confirmou as sentenças de prisão de sete anos na sequência de reportagens sobre a repressão militar contra a minoria muçulmana rohingya.

Wa Lone e Kyaw Soe Oo, no início deste mês, partilharam com os seus colegas da Reuters o Prémio Pulitzer de reportagem internacional, uma das maiores distinções do jornalismo.

Os dois jornalistas, condenados por investigarem o massacre dos rohingyas pelo exército de Myanmar, apresentaram a 26 de março o seu último recurso ao Supremo Tribunal do país.