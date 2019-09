Surfista português Frederico Morais conquista vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio

O português Frederico Morais garantiu hoje um lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, ao assegurar que vai terminar os Mundiais de surf, a decorrem em Miyazaki, no Japão, como o melhor europeu.

Frederico Morais, que perdeu na sexta ronda e foi relegado para as repescagens, beneficiou da eliminação do alemão Leon Glatzer, do espanhol Vicente Romero e do italiano Angelo Bonomielli, que eram os outros europeus ainda em competição.

Desta forma, 'Kikas', de 27 anos, assegurou a presença em Tóquio2020, no que vai ser a estreia da modalidade em Jogos Olímpicos.