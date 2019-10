Surfista Vasco Ribeiro junta-se a 'Kikas' e Blanco na prova da elite em Peniche

O português Vasco Ribeiro vai participar no Meo Rip Curl Pro Portugal, prova do circuito mundial de surf que vai decorrer em Peniche, e que também vai contar com os lusos Frederico 'Kikas' Morais e Miguel Blanco.

'Vasquinho', 24 anos, já competiu três vezes (2015, 2017 e 2018) nesta etapa da elite internacional disputada nas ondas da Praia de Supertubos, e foi novamente convidado pela Liga Mundial de Surf.

O surfista do Estoril já reagiu à chamada na sua conta da rede social Instagram: "Peniche, eu vou! Muito obrigado @wsl pela oportunidade. Espero por vocês na quarta". O período de espera da única etapa do circuito mundial disputada em território português começa na quarta-feira e estende-se até 28 de outubro.