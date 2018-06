Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sushi e tradição no Golf Spot

Sabores do Japão combinam com iguarias de Tomar.

Por Sónia Dias | 11.06.18

Não é qualquer restaurante que consegue combinar um tradicional lombo de bacalhau com sushi. No Golf Spot, a simbiose torna-se ainda mais perfeita quando se tem como cenário a paisagem verdejante da Academia de Golf de Lisboa.



Sob o comando do chef Ricardo Fachada, o restaurante aposta em pratos inspirados na gastronomia regional de Tomar. Ao premiado lombo de bacalhau confitado com crosta de broa, migas de couve e batata a murro, juntam-se a barriga de leitão assada com puré de maçã, o javali estufado com molho de vinho do Porto em ninho de curgete e castanhas e ainda os risotos, sem esquecer o sushi tradicional e de fusão (durante a semana o menu executivo custa 14,50 €/por pessoa e o menu sushi 17,50 €).



Com alternativas a pensar nos mais pequenos, o Golf Spot conta ainda com esplanada e parque infantil. E, claro, com a simpatia de um staff empenhado em tornar esta experiência ainda mais memorável.



FICHA

Golf Spot

Azinhaga das Galhardas - Campo Grande

Telefone

969 340 713 - 217 960 108

Preço médio

40 a 50 €/duas pessoas

Horário

10h-23h/6ª e Sáb. 10h-24h /Dom. 10h-18h (Encerra à 2ª)

Cartões

Sim

Fumadores

Só esplanada