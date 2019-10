Sustentabilidade do Património Cultural exige equilíbrio com turismo - diretora-geral

A diretora-geral do Património Cultural, Paula Araújo da Silva, considerou hoje que um dos principais desafios da sustentabilidade dos bens culturais em Portugal passa pelo desenvolvimento equilibrado do turismo.

"Com a globalização e com as viagens mais baratas, o turismo aumentou exponencialmente, o que tem muitas vantagens -- para o caso português tem sido muitíssimo importante para o desenvolvimento económico do país --, mas também tem o seu lado negativo, que é a massificação e alguns problemas nalguns locais, porque outros ainda precisam de pessoas e de ser conhecidos", salientou.

Paula Araújo da Silva falava aos jornalistas, à margem da sessão de abertura do VII Encontro Ibérico de Gestores de Património Mundial, que decorre até terça-feira, em Angra do Heroísmo, nos Açores, e que tem como tema os desafios da sustentabilidade.