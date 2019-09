Sustentabilidade é o mote da Bienal Ibérica de Património Cultural em Loulé

A Bienal Ibérica de Património Cultural elegeu a Sustentabilidade como mote da edição deste ano, que serve de base às muitas atividades que acontecem em Loulé entre 11 e 13 de outubro, revelou hoje a organização aos jornalistas.

Durante três dias, há setes espaços na cidade que acolhem diversos eventos, para além das muitas atividade pelo concelho, que pretendem "valorizar o património" e mostrar como essa riqueza pode ser "promotora de um desenvolvimento harmonioso do pais" defendeu Catarina Valença Gonçalves, da empresa Spira, a promotora da Bienal.

A escolha da sustentabilidade como tema desta edição baseia-se na essência do que é o Património Cultural, com algo que "reconverte, se reforma e permanece útil". Procura-se mostrar que "não são só pedras" a fazer o património, também são as pessoas e a sua cultura.