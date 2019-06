"System Crasher" vence FEST em Ficção e "Gods of Molenbeek" em Documentário

Os principais vencedores do 15.º FEST - Festival Novos Realizadores Novo Cinema, que hoje terminou em Espinho, são a longa-metragem de ficção "System Crasher", da alemã Nora Fingscheidt, e o documentário "Gods of Molenbeek", da finlandesa Reetta Huhtanen.

O primeiro desses filmes recebeu o Lince de Ouro pela sua abordagem à situação de uma menina que é confiada ao sistema de proteção de menores e enfrenta as lacunas do serviço quando evidencia episódios psicóticos motivados por um trauma profundo, e o segundo foi distinguido com a mesma estatueta por uma história que confronta a infância de dois rapazes de um bairro de Bruxelas com o contexto adulto da atividade jihadista.

Ainda no que se refere à competição de longas-duração, o júri também atribuiu uma menção honrosa a "Born in Evin", em que a própria realizadora e atriz iraniana Maryam Zaree regista a sua busca pessoal para descobrir as circunstâncias reais do seu nascimento naquele que continua a ser um dos principais estabelecimentos para presos políticos a nível mundial.