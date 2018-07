Tailândia: Equipas expressam confiança antes de recomeçar operação de resgate

Por Lusa | 02:20

A segunda fase da operação de resgate das crianças e do treinador presos numa gruta em Mae Sai, na Tailândia, começou hoje com a chegada ao local das equipas de salvamento, que expressaram confiança no sucesso da missão.

Sem autorização para falarem, junto ao 'acampamento' que dá apoio logístico às equipas, limitaram-se a mostrar os polegares para cima, antes de partirem para a gruta localizada a cerca de dois quilómetros e cujo acesso está agora bloqueado aos meios de comunicação social.

No horizonte, a neblina, mas sobretudo a chuva que as autoridades tailandesas tanto temem, 'escondem' a gruta da qual, no domingo, as equipas de resgate conseguiram retirar quatro dos 13 elementos da equipa de futebol Wild Boars que ficaram presos na gruta Tham Luang, situada na província de Chiang Rai, no norte da Tailândia, junto à fronteira com Myanmar (antiga Birmânia) e o Laos.