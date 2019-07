Talibãs e autoridades afegãs concordam em reduzir para zero baixas civis no conflito

Representantes talibãs, do Governo do Afeganistão e da população afegã chegaram a acordo sobre a redução das baixas civis para zero e na manutenção da segurança das instituições públicas para criar um ambiente propício a um diálogo intra-afegão.

Após uma reunião em Doha, os representantes das partes divulgaram uma declaração, cujo foco centrou-se no apelo, às partes envolvidas no conflito, ao respeito pelas escolas, hospitais e mercados, dando ênfase especial às instituições educacionais e áreas residenciais.

Certas instituições públicas, especialmente ministérios, são frequentemente alvos de ataques suicidas e de ataques armados por insurgentes do mulá (personalidade da hierarquia religiosa islâmica xiita) Haibatullah.