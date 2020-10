Talibãs lançaram primeiro grande ataque no Afeganistão desde acordo com os EUA

Os talibãs lançaram no domingo o primeiro ataque contra uma capital de província do Afeganistão desde o acordo com os Estados Unidos da América (USA), assinado há sete meses em Doha (Qatar), e quando decorrem negociações de paz com o Governo, anunciaram esta segunda-feira as autoridades afegãs.

Esta série de ataques começou no domingo, perto de Lashkargah, capital da província de Helmand, no sudoeste do país, e em vários distritos vizinhos, provocando um número de vítimas ainda desconhecido.

Além dos confrontos em Lashkargah, "houve ataques nos distritos de Nawa, Nadali e Nahr-e-Saraj, adjacentes à cidade de Lashkargah", de acordo com o porta-voz do governador de Helmand, Omar Zwak.