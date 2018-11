Tancos: "Até ver" Rio rejeita qualquer envolvimento do PR em caso de encobrimento

Por Lusa | 15:20

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou hoje que, "até ver", rejeita qualquer envolvimento do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no caso do encobrimento do processo de recuperação de armamento furtado em Tancos.

"Até ver, eu não coloco isso no patamar do Presidente da República", salientou Rui Rio, em declarações aos jornalistas, após uma visita à Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas de Portugal (Confagri), no Porto.

Para o líder social-democrata, "estar agora todos os dias com mais uma coisa, menos outra coisa, umas serão verdade, outras não serão verdade, tudo isto desgasta e desprestigia muito".