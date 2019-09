Tancos: Azeredo Lopes é o quinto ex-membro do Governo acusado em processos na justiça

José Azeredo Lopes é o quinto ex-membro do atual Governo acusado em processos judiciais, depois dos ex-secretários de Estado dos Assuntos Fiscais e da Internacionalização e da Indústria o terem sido no caso das viagens pagas pela Galp ao Euro2016.

O ex-ministro da Defesa Nacional José Azeredo Lopes foi hoje acusado pelo Ministério Público de abuso de poder, denegação de justiça e prevaricação no "caso de Tancos" e proibido do exercício de funções.

José Azeredo Lopes, ex-ministro da Defesa, foi constituído arguido no processo do furto de armas em Tancos, meses depois de se ter demitido do Governo, em 12 de outubro de 2018.