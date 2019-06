Tancos: Azeredo "secundarizou" conhecimento que teve do "memorando" da PJM - relatório

O relatório da comissão de inquérito ao furto de Tancos defende que o ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes "secundarizou" o conhecimento que teve de "alguns elementos" do memorando da PJM sobre a recuperação do material furtado.

"Apurou que o Ministro da Defesa teve conhecimento através de contacto telefónico de alguns elementos do conteúdo dos documentos deixados pelo Coronel Luis Vieira [ex-diretor da Polícia Judiciária Militar] e pelo [ex-inspetor] Major Vasco Brazão no MDN, [Ministério da Defesa Nacional] no mesmo dia, tendo-o secundarizado", lê-se na versão final do relatório.

A versão preliminar do relatório da comissão de inquérito, entregue no final de maio, não qualificava a atitude do então ministro Azeredo Lopes face ao que conheceu do documento, referindo que teve conhecimento "a posteriori" de "alguns elementos do conteúdo", não tendo memória "de o ter recebido em suporte digital e muito menos físico".