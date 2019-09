Tancos: Catarina Martins defende que "não deve ser um caso de eleições"

A coordenadora do BE defendeu hoje que a questão de Tancos "não deve ser um caso de eleições" porque "já decorre há bastante tempo", escusando-se a fazer qualquer especulação uma vez que a acusação ainda é desconhecida.

O quarto dia de campanha oficial do BE começou com uma visita ao Mercado de Benfica, em Lisboa, no final da qual Catarina Martins foi questionada sobre se temia que o caso de Tancos contaminasse este período eleitoral e também sobre como via o envolvimento do nome do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que já declarou que "não é criminoso".

"Este é um caso que não é de agora e portanto que eu julgo que não deve ser um caso de eleições, até porque já decorre há bastante tempo. Como sabe a acusação ainda não se conhece e portanto eu não vou fazer qualquer tipo de especulação sobre essa matéria", começou por responder.