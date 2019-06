Tancos: CDS acusa Costa de fazer declarações que "não correspondem à verdade"

O CDS-PP conclui que o primeiro-ministro fez declarações que "não correspondem à verdade" no caso do furto de material militar dos paióis de Tancos e acusa o ex-ministro Azeredo Lopes de omitir factos ao parlamento.

Estas são duas conclusões que constam nas propostas de alteração do CDS ao relatório final do inquérito parlamentar ao furto em Tancos, em junho de 2017, a que a Lusa teve hoje acesso, a uma semana da discussão do documento pelos deputados da comissão, prevista para 18 de junho.

Os centristas propõem agora que uma das conclusões seja que "as declarações prestadas publicamente pelo primeiro-ministro", em 26 de outubro de 2018, que "alegavam o desconhecimento dos documentos entregues pelo diretor-geral da PJM [Polícia Judiciária Militar] ao chefe de gabinete do então ministro da Defesa Nacional", e que apontavam para uma alegada encenação e encobrimento na recuperação do material, "não correspondem à verdade".