Tancos: Combate à corrupção é linha vermelha para o PAN apoiar solução governativa

O porta-voz do PAN (Pessoas-Animais-Natureza), André Silva, afirmou hoje, em Faro, que o combate à corrupção e a criação de mecanismos de transparência será uma das linhas vermelhas do partido para viabilizar uma solução governativa.

Questionado sobre o processo de Tancos, em que o ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes foi acusado de três crimes, André Silva preferiu falar da sua visão para o país, defendendo que uma das linhas vermelhas do PAN para aprovar uma solução governativa após as eleições será o combate à corrupção e a criação de mecanismos de transparência.

"Quando me falam muitas vezes em linhas vermelhas para a aprovação ou acompanhamento de uma solução governativa, a visão para o país sobre os mecanismos de transparência, de representação e conflito de interesses e de combate à corrupção tem de ser alterada", vincou o cabeça de lista do PAN por Lisboa, que falava após a participação no Fórum TSF, no centro de Faro.