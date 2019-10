Tancos: Diretor dispensou audições de PR e PM no uso das suas funções - PGR

A procuradora-geral da República considerou hoje que o diretor do DCIAP fez uso das funções diretivas quando impediu a inquirição do Presidente da República e do primeiro-ministro no caso do furto de armas em Tancos.

"A intervenção do diretor do DCIAP [Departamento Central de Investigação e Ação Penal, Albano Pinto] surgiu num contexto processual e factual que mais não foram do que o exercício das funções diretivas que lhe estão cometidas", disse Lucília Gago à agência Lusa, à margem da Conferência Internacional -- Formação de Magistrados em Portugal: Tendências e Perspetivas, no Centro de Estudos Judiciários, em Lisboa.