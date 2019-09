Tancos: Ex-chefe da Casa Militar de Marcelo sabia de tudo, mas prova é insuficiente - MP

A acusação no caso de Tancos refere que o ex-diretor da Polícia Judiciária Militar Luís Vieira confessou a Vasco Brazão, ex-porta-voz daquela polícia, "ter contado tudo o que sabia" ao então chefe da Casa Militar do Presidente da República.

"Luís Vieira confessou a Vasco Brazão ter contado tudo o que sabia, em 19 de setembro de 2017, a João Cordeiro [chefe da Casa Militar do Presidente da República], sendo certo que, nessa data, o acordo com a garantia de impunidade de João Paulino (ex-militar e presumível autor do furto das armas) já tinha sido celebrado", lê-se na acusação, a que a agência Lusa teve acesso.

Os autos do processo de Tancos mencionam uma escuta telefónica, em 01 de abril de 2019, na qual o investigador-chefe da PJMilitar Vasco Brazão fala com o seu pai e diz-lhe: "Nós temos provas concretas em que a Casa Militar (de Marcelo Rebelo de Sousa) foi informada. A Casa do Presidente, temos provas concretas, há e-mails. Portanto, não há que fugir a isso. Agora não sei se ele quer falar já ou se é só em julgamento".