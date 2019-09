Tancos: General António Menezes defende mais investigação a eventual "colaboração interna"

O general na reserva António Menezes, ex-comandante operacional do Exército, defendeu hoje que falta apurar a extensão da "informação ou colaboração interna" que tornou possível o furto de Tancos, frisando que está por explicar a ausência de rondas.

"Era importante haver uma investigação à parte interna, devia ter sido mais explorada a ligação com os militares que estavam de guarda naquela altura, se houve mais informação ou colaboração" para além daquela que o Ministério Público descreve, no despacho de acusação divulgado quinta-feira passada, defendeu António Faria de Menezes, em declarações à Lusa.

António Menezes era, à altura do furto, junho de 2017, o comandante operacional das Forças Terrestres, e demitiu-se em julho desse ano por discordar da decisão do ex-Chefe do Estado-Maior do Exército, Rovisco Duarte, de exonerar "temporariamente" os cinco coronéis comandantes das unidades que assumiam, rotativamente, a segurança dos paióis.