Por Lusa | 01:38

O interrogatório aos detidos no âmbito do processo da recuperação das armas furtadas de Tancos prossegue hoje de madrugada, estando prevista para as 13:30 a promoção das medidas de coação por parte do Ministério Público.

Na quinta-feira à noite, no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Lisboa, foi interrogado um inspetor da Polícia Judiciária Militar, o sétimo arguido a ser ouvido.

O interrogatório começou às 21:30 de quinta-feira e terminou pelas 00:45 de hoje.