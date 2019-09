Tancos: Jerónimo sem razão para suspeitar da palavra do Presidente da República

O líder comunista declarou hoje não ter quaisquer suspeitas relativamente à palavra do Presidente da República sobre a polémica do roubo e encobrimento da operação de recuperação do material de guerra furtado em Tancos.

"Eu ouvi declarações do Presidente da República a afirmar claramente que não tem a ver com qualquer situação menos clara. É a palavra do Presidente. Não tenho nenhuma razão para suspeitar", disse Jerónimo de Sousa, à margem de uma visita à estufa de exploração de um pequeno produtor de cogumelos shiitake, no lugar de Barreiro, Ermelo, Arcos de Valdevez, Viana do Castelo.

Terça-feira, em Nova Iorque, Rebelo de Sousa reiterou nunca ter sido informado, por qualquer meio, sobre o processo de achamento das armas roubadas e sublinhou que "é bom que fique claro" que "não é criminoso".