Tancos: Ministério Público quer ouvir deputado socialista Tiago Barbosa Ribeiro

O Ministério Público quer ouvir o deputado socialista Tiago Barbosa Ribeiro que enviou e recebeu mensagens do ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes sobre o furto e a recuperação das armas dos paióis de Tancos.

Os procuradores do Departamento Central de Investigação e Ação Penal referem que a inquirição do deputado carece de autorização do presidente da Assembleia da República e que a requerem para o ouvir a propósito da troca de mensagens escritas (SMS) com Azeredo Lopes, no dia da recuperação do armamento, a 18 de outubro de 2017.

"Tiago Barbosa Ribeiro, deputado, inquirição cuja autorização deve ser requerida ao Presidente da Assembleia da República, o que se requer", lê-se no despacho de acusação do caso de Tancos.