Tancos: PS vota a favor da constituição da comissão de inquérito mas ataca CDS-PP

Por Lusa | 20:18

O PS anunciou hoje o voto favorável à constituição de uma comissão de inquérito sobre o furto de armas em Tancos para não obstaculizar uma investigação parlamentar, mas acusou o CDS-PP de pretender denegrir instituições do Estado.

Esta posição foi transmitida aos jornalistas pelo líder da bancada socialista, Carlos César, no final da reunião semanal do Grupo Parlamentar do PS.

"O PS nunca desvalorizou o que aconteceu em Tancos, nunca deu por encerrado esse assunto e nunca se sobrepôs à investigação judicial, aguarda as suas conclusões. Entendemos que, se a Assembleia [da República] pretende investigar de modo paralelo o que passou, tem o direito de o fazer. O PS não se constitui como obstáculo a que isso aconteça", declarou.