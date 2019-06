Tancos: Relatório sustenta que "não ficou provado" que tenha havido interferência política

A versão final do relatório da comissão de inquérito ao furto de Tancos hoje apresentada no parlamento sustenta que "não ficou provado" que tenha havido interferência política na ação do Exército ou na atividade da Polícia Judiciária Militar.

A versão inicial do relatório, entregue no final de maio, afirmava que a comissão parlamentar de inquérito "apurou que em nenhum momento se verificou qualquer interferência política na ação do Exército ou na atividade da PJM [Polícia Judiciária Militar]".

Na versão final, hoje apresentada pelo relator e que ainda será sujeita a votação, altera-se aquele parágrafo para acrescentar que "não ficou provado" que "em algum momento se tenha verificado qualquer interferência política" na ação do Exército ou na atividade da PJM.