Tancos: Rio acusa Costa de "não ter resposta" para o que lhe perguntou

O presidente do PSD acusou hoje António Costa de comentar o que não disse "porque não tem resposta" para o que lhe perguntou, insistindo que tem o "direito e até o dever" de o questionar sobre o furto de Tancos.

"O primeiro-ministro está a comentar aquilo que eu não disse porque não tem resposta para aquilo que eu disse. Não me antecipei a nenhum tribunal, nem quebrei a presunção de inocência de ninguém (...) Do ponto de vista político temos o direito e, até como partido de oposição, o dever de perguntar ao primeiro-ministro se sabia ou não sabia" [do encobrimento do furto de armas em Tancos], afirmou Rui Rio, numa sessão de campanha em Leiria.

O líder do PSD salientou que o processo de Tancos, com a divulgação hoje da acusação, "passou a ser público" e reiterou as dúvidas que já tinha manifestado sobre o grau de envolvimento de António Costa neste caso.