"Se fosse primeiro-ministro, o ministro da Defesa já teria saído do Governo", diz Rui Rio

Presidente do PSD afirma que Azeredo ficou "fragilizado politicamente" com o caso do reaparecimento das armas de Tancos.

Por Lusa | 13:10