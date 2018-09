Tancos: Último interrogatório terminou com depoimento do diretor-geral da PJM

Por Lusa | 05:43

O interrogatório dos detidos no âmbito do caso da recuperação das armas roubadas em Tancos terminou hoje, cerca das 03:00, com o depoimento do diretor-geral da Polícia Judiciária Militar, Luís Vieira.

À saída do tribunal, já depois das 03.00, o advogado de defesa, João Magalhães, disse que o seu cliente "esclareceu tudo o que o tribunal queria ver esclarecido, respondeu com verdade aos factos pelos quais via necessidade de esclarecer o tribunal".

"Tais factos, como é timbre de pessoas com elevada galhardia militar, deram a explicação que o tribunal lhe pediu, de forma clara e castrense", adiantou.