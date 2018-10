Tancos: Vasco Brazão nega encobrimento e garante ter trabalhado "sempre com um informador"

Por Lusa | 18:47

O anterior porta-voz da Polícia Judiciária Militar, major Vasco Brazão, negou hoje a existência de qualquer operação de encobrimento de suspeitos no processo de recuperação do armamento furtado em Tancos, garantindo ter trabalhado "sempre com um informador".

"Nego em absoluto qualquer encobrimento de qualquer suspeito ou criminoso na recuperação do material. Trabalhámos sempre com um informador e foi essa a informação que foi passada ao gabinete do senhor ministro da Defesa [Azeredo Lopes]", explicitou Vasco Brazão, numa declaração à saída do Campus da Justiça, em Lisboa, depois de ter sido ouvido como testemunha no julgamento das duas mortes no 127.º curso de Comandos.

O ex-porta-voz da PJM, autor do memorando com a descrição da operação, alegadamente entregue ao ex-chefe de gabinete de José Azeredo Lopes, prometeu ainda colaborar com a Justiça e assumir as responsabilidades por eventuais erros cometidos no processo de Tancos.