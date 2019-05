TAP com perspetivas "muito positivas" para o verão - Antonoaldo Neves

O presidente da comissão executiva da TAP, Antonoaldo Neves, tem perspetivas "muito positivas" para a operação da TAP no verão, esperando conquistar no conjunto do ano entre 800 mil e um milhão de passageiros adicionais em relação a 2018.

"Ainda é cedo, estamos em maio, mas a nossa expectativa, depois de no ano passado termos chegado perto dos 16 milhões é agregar entre 800 [mil] e um milhão de passageiros este ano adicionais", disse aos jornalistas durante a comemoração da entrega do centésimo avião da TAP, um Airbus A330 Neo.

Em outubro do ano passado, a empresa estimou alcançar os 20 milhões de passageiros 2020.