TAP deu prémios em ano de prejuízos quando era 100% pública - Presidente

O presidente executivo da TAP disse hoje que os prémios atribuídos relacionam-se com a melhoria de indicadores e que não é a primeira vez que a companhia paga prémios em ano de prejuízos, incluindo quando era totalmente pública.

"[O pagamento de prémios} foi feito com base num processo claro, alinhado com as melhores práticas, e não é primeira vez que uma empresa ou a própria TAP paga prémios em anos de prejuízos", afirmou Antonoaldo Neves no parlamento, acrescentando que isso aconteceu no passado quando a empresa era 100% detida pelo Estado.

Em audição na comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, o gestor considerou que uma empresa pode pagar prémios se houver melhoria da performance, mesmo com resultados negativos.