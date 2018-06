TAP encomenda estudo sobre otimização do aeroporto de Lisboa

Por Lusa | 17:28

A TAP encomendou um estudo sobre a otimização do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e prevê ter respostas "em quatro ou cinco meses", segundo o presidente executivo da companhia.

"A TAP, por ser uma empresa privada, tem facilidade em contratar e vamos contratar esse estudo e vai ser feito em conjunto, a oito mãos. Esperamos que em quatro ou cinco meses tenhamos uma visão mais clara e, dadas as aspirações da TAP e as necessidades de investimento, do que deve ser feito primeiro", disse Antonoaldo Neves.

Em declarações aos jornalistas a bordo do novo Airbus 330 neo, ainda num voo de teste desde a fábrica francesa até Lisboa, o responsável precisou que o estudo abordará o "estacionamento [de aeronaves], saídas rápidas, área de terminal", ou seja, a "otimização do aeroporto atual" de Lisboa.