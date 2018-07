TAP prestes a recuperar divisas retidas em Angola - Augusto Santos Silva

Por Lusa | 14:26

O ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE), Augusto Santos Silva, afirmou hoje que o governo angolano está a tomar medidas para permitir o acesso de empresas portuguesas a divisas internacionais, devendo resolver "brevemente" o problema da TAP.

Augusto Santos Silva, que se encontrou na segunda-feira com o chefe da diplomacia angolana, Manuel Domingos Augusto, fez um balanço "muito positivo" da reunião que permitiu avançar com vários dossiês, à margem do 1.º EurAfrican Forum, que está a decorrer em Cascais.

Em relação à transferência de divisas, destacou o papel "muito importante" do Banco Nacional de Angola, que "tem tomado medidas" para que as empresas que tinham receitas retidas em Angola por dificuldade de acesso a divisas internacionais vejam o seu problema resolvido.