Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tappas Lalas, restaurante acolhedor que convida ao convívio

Local privilegia os produtos locais, levando à mesa o que de melhor ali se faz.

Por Ana Silva Monteiro | 18:55

O ‘Tappas Lalas’, localizado na freguesia de Campelo, em Baião abriu portas há poucos meses mas já conquistou o público. O restaurante tem um espaço inovador, de espírito rural, descontraído e concebido especialmente para aqueles que gostam de aproveitar o que de bom a vida tem para oferecer.



Tal como o nome aponta, o restaurante apresenta uma variedade de tapas, privilegiando os produtos locais, designadamente o fumeiro, carne arouquesa, frutos, legumes e vinhos, dando ainda a possibilidade de saborear o melhor gin.



Do vasto menu, os pratos mais pedidos pelos clientes são as costelinhas braseadas, cogumelos e camarão salteados ou alheira, e posta à lalas, entre outras iguarias. O espaço oferece ainda menus executivos, pequenos-almoços e merendas.



O restaurante é moderno e acolhedor, por isso perfeito para o convívio entre os amigos e familiares. No verão, a confraternização pode ser feita na esplanada.



Por ser um espaço com um estilo diferente entre os restantes da freguesia, tem ganho cada vez mais adeptos. Uma sugestão para quem quiser visitar o restaurante é que faça reserva com antecedência, já que o normal é estar repleto.



FICHA

Tappas Lalas

Rua Comandante Agatão Lança 36, Baião

Telefone 255 171 529

Preço médio 10 a 15 euros por pessoa

Horário Segunda a sábado 09h00 às 02h00

Cartões Sim

Fumadores Sim