A taxa de desemprego recuou, em agosto, para os 6,6% na zona euro e os 6,0% na União Europeia (UE), face ao mesmo mês de 2021, divulga hoje o Eurostat.

Em agosto de 2021, a taxa de desemprego tinha chegado aos 7,5% nos países da moeda única e aos 6,8% na média da UE, segundo o serviço estatístico europeu.

Na comparação com julho, a taxa de desemprego manteve-se estável em ambas as zonas, havendo um total de 12,921 milhões de desempregados no conjunto dos Estados-membros, dos quais 10,966 milhões na zona euro.